Games with Gold – Diese Spiele erwarten euch im Mai 2020

Im Rahmen eines Abonenments des Online-Service Games with Gold erhalten Spieler jeden Monat aufs Neue kostenfreie Spieleperlen für die Xbox One als auch die Xbox 360. Nun kommunizierte Microsoft die Titel, die Abonnenten sich als nächste kostenfrei sichern dürfen.

Was bringt Games with Gold im Mai 2020?

Wie immer dürfen sich Abonnten über insgesamt vier Spieletitel freuen. 2 sind dabei explizit für die Xbox One während die anderen zwei für die betagtere Vorgängerkonsole, die Xbox 360, ausgewählt wurden. Xbox One-Spieler dürfen sich ab dem 1. Mai über das Rennspiel V-Rally 4 freuen. Ab dem 16. Mai könnt ihr dann bis zum 15. Juni auf den Action-Titel Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr zugreifen. Weiter geht es mit der Xbox 360: Hier wird euch in der ersten Monatshälfte Sensible World of Soccer zum Download angeboten. Darauf folgt ab dem 16. Mai das strategische Action-Rollenspiel Overlord II. Beide Xbox 360-Titel können dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One gespielt werden.

