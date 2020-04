Google Stadia – Diese neuen Spiele erwarten euch auf der Streaming-Plattform

Google hielt gestern einen Livestream für ihre Gaming-Plattfrom Google Stadia ab, ganz im Stile einer Nintendo Direct oder State of Play. Wie auch bei den etablierten Vorbildern, drehte sich alles um die neuesten Titel, die für den Streaming-Dienst erscheinen werden. Und tatsächlich wird die bislang magere Spielebibliothek von Stadia mit einigen Hochkarätern aufgefüllt. Um welche Titel es sich handelt und was euch sonst noch in der näheren Zukunft erwartet, erfahrt ihr im Folgenden.

Google Stadia rüstet auf

Nachdem Google im vergangenen Jahr ihre Streaming-Plattform mit großem Tamtam vorgestellt hatte, wuchsen die Erwartungshaltungen in der Gamerschaft munter vor sich hin. Nicht zuletzt, weil der Tech-Gigant, vieles versprach, was bahnbrechend und revolutionär anmutete, Versprechen, die nach dem Launch der Plattform zum Großteil nicht eingehalten wurden. Nach und nach werden jetzt also Features und Spiele nachgereicht, um Wiedergutmachung zu betreiben. So wurden im Stadia Connect-Stream am gestrigen Abend, einige große Spieletitel angekündigt, die schon bald verfügbar sein sollen.

PlayerUnknown’s Battlegrounds gehört zu diesen Neuzugängen und wurde direkt nach der Connect veröffentlicht. Dabei gibt es zwei verschiedene Versionen des prominenten Battle Royale-Shooters. Einmal die Basis Version für 30 Euro oder die Pioneer Edition für 40 Euro, die den Survivor Pass: Cold Front und ein Stadia exklusives Skin Set beinhaltet. Stadia Pro-Mitglieder erhalten die Pioneer Edition umsonst. Aber auch einige namenhafte Titel von EA werden im Verlauf des Jahres spielbar sein. Im folgenden seht ihr die Gesamte Liste der angekündigten Spiele:

Ab sofort ist Playerunknown’s Battlegrounds – Pioneer Edition bei Stadia verfügbar. Diese Version enthält das Grundspiel, Survivor Pass: Cold Front sowie ein exklusives Stadia-Skin-Set. Für Stadia-Pro-Abonnenten ist das Spiel kostenlos verfügbar.

Im Herbst soll Jedi: Fallen Order erschienen.

Im Winter folgen Madden NFL und FIFA. Das Trio der EA-Spiele erscheint im Zuge einer neu geschmiedeten Partnerschaft zwischen Google und EA.

Im Sommer erscheint für Pro-Abonnenten Crayta.

Ab sofort und zeitlich exklusiv bei Stadia erhältlich ist Get Packed.

Wave Break soll “demnächst” und ebenfalls zeitlich exklusiv bei Stadia erscheinen.

Auch Embr kommt zeitlich exklusiv zu Stadia, der Early Access startet am 21. Mai 2020.

Zombie Army 4 wird bereits am 01. Mai 2020 bei Stadia veröffentlicht. Für Pro-Abonnenten steht das Spiel kostenlos zur Verfügung.

Das Square-Enix-Rollenspiel Octopath Traveler steht nach einer Switch- sowie PC-Version nun auch bei Stadia ab sofort zur Verfügung.

Im Juni soll Rock of Ages für Stadia erscheinen.

Neue Funktionen

Abseits der großen Titel von EA und PUBG, sind eher unbekanntere Indie-Titel unter den Neuzugängen. Allerdings ist insbesondere die Zusammenarbeit zwischen EA und Stadia sehr interessant. Besonders die alljährlichen Sportspiele des Publishers eigenen sich wunderbar für eine Streaming-Plattform, sofern die Steuerung frei von Verzögerungen möglich gemacht werden kann. Darüber wird zusammen mit PUBG ein “neues” Feature erschienen. Die Funktion trägt den Namen “Click to play” und ermöglicht es euch, mit Hilfe eines simplen Links im Internet sofort ins Spiel zu gelangen. Dieses Feature war im Grunde schon zum Launch versprochen worden, aber es ist trotzdem schön, dass es nachgereicht wurde.

Quelle: Stadia (via YouTube – Video)