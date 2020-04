Predator: Hunting Grounds – Launch-Trailer und Erste Infos zu kommenden DLC’s

Entwickler Illfonic hat unlängst bereits die Arbeiten am Multiplayer-Titel Predator: Hunting Grounds erfolgreich abgeschlossen, nun sprach man erstmals über die Zukunft des Titels. Außerdem veröffentlichte das amerikanische Studio den offiziellen Launch-Trailer.

DLC-Pläne zu Predator: Hunting Grounds

Passend zum bevorstehenden Release gab es nun erste Bekanntmachungen zu den DLC-Plänen von Illfonic. So habe man bereits eine ausführliche Roadmap aufgestellt, die die Erweiterungen zusammenfasst. Diese würde man zwar erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, erste Informationen wolle man den Spielern aber bereits jetzt mit an die Hand geben. So soll der Multiplayer-Titel teils kostenlos sowie kostenpflichtige Angebote erhalten. Darunter würden ebenfalls einige Überraschungen fallen, die Spieler wahrscheinlich so nicht erwarten. Zudem gab man zu verstehen, dass man sich auch bei den Inhaltserweiterungen immer auf das Feedback der Spieler fokussieren würde.

Predator: Hunting Grounds erscheint bereits diese Woche am 24. April für PlayStation 4 sowie PC.

