Ubisoft – Nächstes Spiel kostenlos

Im Rahmen des Ubisoft Free Events stellt der französische Konzern nun ein weiteres PC-Spiel den Spielern vollkommen kostenlos zur Verfügung.

Ubisoft verteilt PC-Spiele in der Corona-Krise

So verschenkte das Unternehmen zuletzt bereits zwei kleinere Titel mit der Intention, die Spieler an ihre PC zu fesseln und die notwendigen Ausgangsbeschränkungen einzuhalten. Nun kündigte man ein weiteren Titel an, der euch ab sofort vollkommen kostenlos zum Download bereit steht. Dabei handelt es sich um den Brettspiel-Klassiker Monopoly in digitaler Form. Noch bis zum 27. April – also lediglich eine Woche – steht ich das Angebt zur Verfügung. Wer das Spiel danach noch konsumieren möchte, kann bis zum 30. April von einem 60-prozentigen Rabatt gebrauch machen. Monopoly sowie die anderen Angebote von Ubisoft findet ihr unter folgendem Link.

Quelle: Ubisoft