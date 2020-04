Predator: Hunting Grounds – Gold-Status erreicht

Predator: Hunting Grounds hat offiziell den Gold-Status erreicht und wird pünktlich in der kommenden Woche erscheinen.

Zeitnaher Release gesichert

Wie die Entwickler von Illfonic nun offiziell verkündeten, hat ihr neustes Lizenzprojekt Predator: Hunting Grounds den Gold-Status erreicht und ist in seiner Entwicklung damit abgeschlossen. Einem pünktlichem Release in der kommenden Woche dürfte damit zunächst einmal nichts mehr im Wege stehen. Das Studio geht sogar noch einen Schritt weiter und verspricht alsbald über die ersten DLC-Pläne zu sprechen.

In einem unlängst veröffentlichten Podcast ergänzten Illfonic CEO Charles Brungardt und Creative Director Jared Gerritzen zudem, dass man seit der Betaphase im März weiter am Balancing und etwaigen Bugfixes geschraubt habe. Die finale Releaseversion wäre also schlussendlich noch einmal ein ganzes Stück aufpoliert.

“Wir werden auf jeden Fall bald viel mehr Details darüber teilen. Wir haben erst kürzlich den Gold-Status erreicht, aber das bedeutet nicht, dass wir aufgehört haben zu arbeiten. Wir konzentrieren uns momentan darauf, das bestmögliche Launch-Erlebnis zu bieten, aber es gibt definitiv eine Menge Dinge, über die wir sprechen werden, um uns über den Launch hinaus weiterzuentwickeln.”

Quelle: Illfonic