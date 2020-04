Bleeding Edge – Mekko erscheint nächste Woche

Hattet ihr schon einmal den Traum ein Delphin zu sein der einen Mech steuert? Wenn ja, dann habt ihr ab nächster Woche in Bleeding Edge die Gelegenheit dazu. Am 27. April 2020 veröffentlichen die Entwickler von Ninja Theory ihren ersten neuen Kämpfer, Mekko – einen Delphin der im inneren eines Kampf-Mechs schwimmt und diesen steuert. Was dieser verrückte Meeressäuger so alles drauf hat, erfahrt ihr im Folgenden.

Mekko joins Bleeding Edge

Bleeding Edge ist der aktuellste Titel von Ninja Theory’s Spieleschmiede. Obwohl es der ambitionierte Hero-Brawler im Vergleich zu seiner direkten Konkurrenz nicht wirklich geschafft hat sich durchzusetzen, so macht kann er für einen schmalen Taler spaßig sein. Aber mehr dazu könnt ihr in unserem Test zu Bleeding Edge erfahren. Hier soll es um den neusten Kämpfer des bunten Brawlers gehen. Mekko wird am 27. April erscheinen und erscheint dabei genauso abgedreht und farbenfroh wie die restlichen Helden. Dabei stellt Mekko – eine Fusion auch den Wörtern Mech und Echo – einen Delphin dar, der in einem überdimensionierten Fischglas im Inneren eines Mechs schwimmt und diesen steuert. Die gesamten Fähigkeiten könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite des Spiels anschauen, aber die Hauptaufgabe des aberwitzigen Charakters besteht darin, Schaden auszuteilen, abzuwehren und sich dabei zu heilen. Mit der Fähigkeit Lifeline wird ihm das ermöglicht. Dabei erstellt Mekko eine Verbindung zwischen ihm und einem Kontrahenten und absorbiert einen Teil des erlittenen Schadens. Mit der ultimativen Fähigkeit ist Mekko dazu in der Lage Gegner mit einer gigantischen Schallwelle zu treffen oder sie im inneren einer Blasen gefangen zu nehmen.

Abseits seiner Fähigkeiten, scheint Mekko aber auch einfach einer der skurrilsten und spaßigsten Helden von Bleeding Edge zu sein. Das Update, dass ihn ins Spiel integrieren soll, wird außerdem einige neue Emotes und ein neues Hoverboard mit sich bringen. Bleeding Edge ist über den Xbox Game Pass auf der Xbox One oder den PC verfügbar.

Bleeding Edge - [Xbox One] 4V4 Team-Brawler: Erleben Sie einen einzigartigen Multiplayer, der Kombinationsmechanik mit dynamischer Third-Person-Action verbindet

Um sich den Sieg zu sichern sind gutes Teamwork, Synergie und Strategie gefragt

Wählen Sie aus hunderten von kybernetischen Mods aus, um Ihr Build vollständig an Ihren Spielstil anzupassen

Nutzen Sie ihre Umgebung zu Ihrem Vorteil mit tödlichen Arena-Gefahren und gewinnen Sie die Oberhand in Momenten des Chaos

Jetzt Vorbesteller-Bonus sichern. Bestellen Sie vor dem 24. März und erhalten Sie zusätzlich das Punk Pack

Quelle: www.bleedingedge.com