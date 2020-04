Assassin’s Creed – Enthüllung steht kurz bevor

Wird das nächste Assassin’s Creed, mit dem womöglichen Titel Ragnarok, schon bald enthüllt? Laut dem bekannten Leaker Shinobi602 werden wir demnächst tatsächlich was zum kommenden Ableger der Assassinen-Reihe erfahren. Auf Twitter wurde er gefragt, ob es Neuigkeiten zu neuen Assassin’s Creed Spielen gibt. Darauf erwiderte der Leaker ‘Almost there’. Scheint also so, als wäre Ragnarok fast fertig oder zumindest bereit für eine Enthüllung. Auch in der Vergangenheit erwiesen sich seine Angaben als verlässlich. Schon ein Jahr vor der Vorstellung von Horizon Zero Dawn, leakte Shinobi602 detaillierte Informationen zum Spiel, die am Ende stimmten.

Diesmal Wikinger

Ob das nächste Assassin’s Creed Ragnarok heißen wird, steht noch nicht einmal fest. Dennoch gab es in der letzten Zeit immer mehr Leaks und Informationen zum Game. Die Hinweise verdichten sich, dass es wohl ein Wikinger-Setting bekommen wird. Insbesondere nachdem Sondereditionen des Spiels auf Amazon und Gamestop auftauchten und wieder verschwanden. Diese trugen die Namen Valhalla Edition und Mjolnir Edition. Das ist schon verdächtig, dennoch gibt es noch keine offiziellen Angaben. Vielleicht erfahren wir bald mehr.

Almost there. — Shinobi602 (@shinobi602) April 16, 2020

Quelle: Shinobi602 via Twitter