Old World – Neuer Trailer zum Projekt im Civilization-Stil

Das zuvor als 10 Crowns bekannte Projekt von Mohawk Games wurde diese Woche offiziell in Old World umbenannt. Zur Feier dieser Namensänderung stellten sie ihr Spiel zeitgleich in einem Ankündigungstrailer etwas genauer vor.

Old World als altbewährte Strategiekost in guter, alter Civilization-Manier

Bei Old World handelt es sich also um ein episch-historisches, rundenbasiertes Strategiespiel, welches euch in eine klassische Ära versetzt in der ihr die Dynastie des Zeitalters erschaffen könnt.

Das Team, welches an dieses Spiel entwickelt, besteht aus mehreren Game Designern, die zuvor bereits viele Jahre an den Civilization Projekten mitgearbeitet haben. Demnach liegt die Latte für dieses Projekt hoch und man weiß ungefähr, was einen erwarten könnte. Im Sommer soll wohlmöglich bereits die Early Access-Phase starten und zwar zunächste exklusiv im Epic Games Store.

