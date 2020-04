Streets of Rage 4 – Neuer Trailer und Release Date

Dotemu hat einen neuen Trailer zu Streets of Rage 4 veröffentlicht, der auch den Release-Termin des Spiels verkündet. Das Brawler-Game erscheint am 30. April 2020 für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Das Spiel bekommt auch eine limitierte Steelbook-Edition mit einer extra angefertigten SEGA Genesis-Verpackung.

Battle Mode

Im Trailer ist der Battle Mode zu sehen, der ein Vermächtnis der Vorgänger ist. Zudem wird es einen Pixelmodus geben und sogar der klassische Soundtrack der ersten beiden Streets of Rage Teile, wird mit am Start seint. Streets of Rage 4 trumpft übrigens mit insgesamt 17 spielbaren Kämpfern auf, von denen fünf komplett neu und zwölf bereits bekannte Gesichter sind. Der vierte Teil soll den Charme der Originale beibehalten, dabei aber mit zahlreichen Verbesserungen für eine wilde Schlägerei sorgen.

