Borderlands – Game of the Year Edition nur für kurze Zeit kostenlos spielen

Die Game of the Year Edition von Borderlands ist ab sofort und nur noch für kurze Zeit kostenfrei spielbar.

Spielstände können importiert werden

Entwickler Gearbox hat für Borderlands-Interessierte ein nettes kleines Schmankerl in petto: Noch bis zum 23. April um 19 Uhr deutscher Zeit könnt ihr nämlich die Borderlands: Game of the Year Edition ohne zusätzliche Kosten spielen. Das Angebot gilt allerdings lediglich auf dem PC via Steam sowie auf der Xbox One. Besitzer einer PlayStation 4 schauen derzeit in die Röhre.

Die GotY bringt neben einigen optischen Verbesserungen auch die vier erschienenen Story-DLCs mit sich, dazu gehören The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxxi’s Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx und Claptrap’s New Robot Revolution. Solltet ihr euch im Anschluss an die kostenfreie Testphase zu einem Kauf entscheiden, können eure Spielstände in die Vollversion importiert werden.

Quelle: Gearbox