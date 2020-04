Call of Duty Modern Warfare 3 – Nächstes Remastered vor Ankündigung?

Erst vor kurzem hat Activision mit Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered eine neue Version des altbekannten Ego-Shooters veröffentlicht. Nun soll laut aktuellen Gerüchten in Kürze ebenfalls der Nachfolger eine Neuauflage erhalten.

Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered bald spielbar?

Recht kurzfristig meldete sich Sony gemeinsam mit Activision im vergangenem Monat zur Wort und veröffentlichte kurzerhand ein Remastered zu Call of Duty Modern Warfare 2. Das gleiche Schicksal soll nun auch der Nachfolger des populären Shooters ereilen. So meldete sich ein bekannter Insider zu Wort, der bereits mit vergangenen Behauptungen zu Call of City richtig lag. Dieser behauptet nun, dass die Entwicklung an Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered abgeschlossen und von Activision fest eingeplant wäre. Hiebei handelt es sich wie zuvor lediglich um die Kampagne, der Multiplayer-Part ist nicht eingeplant. Zudem lässt der Insider anklingen, das erneut eine zeitexklusiver Abmachung mit Sony vorliegt. Ob diese Gerüchte sich bewahrheiten, bleibt vorerst abzuwarten.

