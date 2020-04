Playstation Store – Frühlingsangebote locken mit zahlreichen Rabatten

Besonders in der derzeitigen Corona-Krise mitsamt seinen notwenigen Ausgangsbeschränkungen versucht Sony Spieler an die Konsole zu fesseln. So rief man unlängst im PlayStation Store einen neuen Sale aus, der mit zahlreichen Rabatten lockt.

Frühlingsangebote auf der PlayStation 4

Im Rahmen des Spring-Sales könnt ihr euch so zahlreiche populäre Blockbuster zu einem deutlich günstigeren Preis sichern. Mitunter dabei Hochkaräter wie Red Dead Redemption 2 in der Ultimate Edition für nur noch 34,99 Euro, Marvel’sSpider-Man oder God of War: Digital Deluxe Edition zu einem Preis von jeweils19,99 Euro sowie The Division 2, welches nur noch mit 9,99 Euro zu Buche schlägt. Auch aktueller Titel wie Dragon Ball Z Kakarot, Remedy’s Control oder das Remake zu Resident Evil 2 stehen euch für einen schmaleren Taler zur Verfügung. Die Angebote dauern noch bis zum 30. April 2020 an.

