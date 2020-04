Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 17.2020

Neue Woche, neue Spiele in der Releasevorschau. Fans von Rennspielen, Fantasygames und viel Action kommen in dieser Woche auf ihre Kosten.

Motorräder, Ninjas und Aliens in der Releasevorschau

Rennspielfans freuen sich auf MotoGP 20, um wieder mit ihren Motorrädern über diverse Rennstrecken zu brausen. Mit Trials of Mana können JRPG-Fans das hier im Westen niemals erschienene Spiel als Remake erstmalig erleben, während mit Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto ein etwas älteres Spiel mit langem Titel auf die Switch portiert wird. Actionfans jagen sich gegenseitig in Predator: Hunting Grounds. Diese Titel gibt es natürlich wie immer auch in der Übersicht in unserem Video.