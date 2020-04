Valorant – Marokkanischer Agent Cypher wird in einem neuen Trailer vorgestellt

Riot Games, die Entwickler des kommenden Taktik-Shooters Valorant, haben ihren nächsten spielbaren Charakter vorgestellt. Der neueste Agent hört auf den Namen Cypher und scheint sich hauptsächlich auf das Sammeln von Informationen und Stellen von Fallen zu spezialisieren. Wie üblich präsentiert uns das Entwicklerteam ihren neuesten Agenten mit Hilfe eines kurzen Gameplay-Trailers.

Der Spion von Valorant

Riot Games präsentiert uns weiterhin jede Woche einen neuen Agenten ihres Taktik-Shooters Valorant. In Kombination mit der Closed-Beta die Anfang dieser Woche gestartet ist, haben wir so mittlerweile ein deutlich konkreteres Bild vom Gameplay des Shooters. Ein Gameplay, dass vielen prominenten Namen der Spieleindustrie zuzusagen scheint, denn Valorant ist aktuell ein wahrer Hit auf Twitch. Heute dreht es sich aber um den neuesten Agenten des Titels. Cypher wird als marokkanischer Stealth-Fallenleger beschrieben. Seine wichtigste Fähigkeit ist es einen unsichtbaren Stolperdraht zu platzieren, der hindurch laufende Kontrahenten auf der Karte sichtbar macht. Sollten die entsprechenden Gegner den Draht nicht rechtzeitig zerstören, werden sie zunächst kurz “benommen”, also in ihrer Sicht und Beweglichkeit eingeschränkt.

Wie die meisten Charaktere in Valorant, kann auch Cypher eine Art von Wall errichten. Seine Version wird als Cypher Cage beschrieben. Der Cyhper Cage blockiert nicht nur die Sicht von Gegnern, er verlangsamt auch jeden der durch ihn hindurch tritt. Außerdem ist der Agent noch dazu in der Lage eine Spycam zu platzieren, die ihm ermöglicht das entsprechende Areal zu beobachten. Sobald ein Kontrahent in diesem Blickfeld auftaucht, kann Cypher diese mit einem Pfeil markieren, um deren Position für alle sichtbar zu machen. Cyphers ultimative Fähigkeit trägt den Namen Neutral Theft. Mit dieser mächtigen Fähigkeit ist er dazu in der Lage alle Mitglieder des gegnerischen Teams aufzudecken, sofern er eine Leiche des Teams inspizieren kann.

Valorant soll im Sommer 2020 für den PC erscheinen. Ein konkretes Releasedatum gibt es aktuell noch nicht. Momentan ist die Close-Beta-Phase des Titels im Gange, welche nach und nach auch für die Allgmeinheit zugänglich gemacht werden soll.

Quelle: www.twitter.com