Valorant – Schaut euch eine komplette Runde von Riot’s neuen Shooter an

Charakterenthüllungen, Gameplay-Fetzen und Co. haben jetzt ein Ende. Das Embargo von Valorant wurde endlich aufgehoben, sodass ihr euch vollständige Partien von Riot’s kommenden Shooter anschauen könnt. Wir haben für euch zwei umfassende Videos herausgesucht, die die Agenten im Detail beschreiben und eine komplette Runde des Team-Shooters präsentieren.

Umfassendes Videomaterial zu Valorant

Die Closed-Beta vom im Sommer 2020 erscheinenden Team-Shooter Valorant geht nächste Woche an den Start. Passenderweise haben die Entwickler von Riot Games, das Embargo für ihr Projekt aufgehoben, sodass immer mehr Gameplay-Videos im Internet auftauchen. Wenn ihr also noch keinen Platz in der Beta ergattern konntet, könnt ihr euch trotzdem einen ersten Eindruck von den spannenden Mehrspieler-Gefechten verschaffen. Für euch haben wir zwei Videos des YouTubers Arekkz herausgesucht. Neben einer kompletten Partie, geht er auf die einzelnen Helden/ Agenten von Valorant ein und beschreiben deren Fähigkeiten und Besonderheiten im Detail.

Der ursprünglich unter dem Nahmen Project A bekannt gewordene 5v5 taktische Team-Shooter soll im kommenden Sommer erscheinen. Geplant ist ein free-to-play Modell, unterstützt durch einen Battle Pass und kostenpflichtige Cosmetics. Schaut euch hier die bisher vorgestellten Agenten von Valorant an.

Quelle: Arekkz Gaming (via Youtube – Video)