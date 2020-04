Cyberpunk 2077 – Gleich zwei Erweiterungen sollen noch vor Release enthüllt werden

Nachdem CD Projekt Red im Verlauf dieser Woche Entwarnung geben konnte, bezüglich einer weiteren Release-Verschiebung von Cyberpunk 2077, gaben sie jetzt weitere Details zu den geplanten Erweiterungen bekannt. Dabei soll der heißerwartete Titel gleich mehrere DLCs spendiert bekommen, sowohl für Einzelspieler, als auch in Form eines Multiplayer-Modus. Mehr Informationen dazu erwarten euch im Folgenden.

Umfangreiche DLCs für Cyberpunk 2077

Im Zuge eines Investors-Call für das vergangene Quartal, gab Adam Kiciński einige Neue Details zu den geplanten Erweiterungen von 2077 bekannt. Unter anderm äußerte er sich im Bezug auf den voraussichtlichen Umfang der einzelnen Erweiterungen. Laut Kiciński dürfen wir mit einem Umfang rechnen, der den Erweiterungen von The Witcher 3 in nichts nach stehen soll. Ambitionierte Worte wenn man bedenkt, dass uns die beiden DLCs vom dritten Teil der Hexer-Saga, knapp 40 Stunden Spielzeit beschert haben. Aber Kiciński äußerte sich auch im Bezug auf die offizielle Ankündigung der geplanten Inhalte. Auch in dieser Angelegenheit zog der Präsident von CDPR Vergleiche zu The Witcher 3. Eine Woche vor dem Launch des Spiels, wurden beide Erweiterungen offiziell enthüllt. Ein solches Vorgehen sei auch bei Cyberpunk 2077 zu erwarten, was bedeutet, dass wir mit einer Anküdigung in der Woche vor dem 17. September 2020 rechnen dürfen

Die Mitarbeiter von CD Projekt Red arbeiten derzeit ausschließlich im Home Office. Nichtsdestotrotz gaben sie vor Kurzem bekannt, dass Cyberpunk 2077 so gut wie fertig sei und sich trotz COVID-19-Krise nichts am geplanten Launch Termin ändern werde. Somit wird Cyberpunk 2077 am 17. September 2020 für den PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: www.ign.com