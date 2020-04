Legends of Runeterra – Releasetermin veröffentlicht

Die Beta von Legends of Runeterra neigt sich offensichtlich dem Ende zu, denn Riot Games hat nun offiziell den Releasetermin bekannt gegeben. Am 30. April 2020 soll es schon soweit sein und mit der Veröffentlichung sollen auch einige Neuerungen ins Spiel gebracht werden. Ebenso soll die erste Ranglisten-Saison am selben Tag beginnen.

Bald geht es offiziell los mit Legends of Runeterra

Mit dem Startschuss werden nicht nur 120 neue Karten, sondern auch Crossplay zwischen der PC und der mobilen Version eingeführt. Bis zum Release sollen jedoch laut des Teams noch mehr neue Karten angekündigt werden.

Loggt ihr euch vor dem 7. Mai 2020 ein, bekommt ihr außerdem den Moonstruck Poro Guardian kostenlos dazu, welcher nebem eurem Spielfeld Platz nimmt und als Deko dient. Ebenso sind für die Zukunft sogar neue Spielmodi angekündigt, welche jedoch noch nicht enthüllt wurden. Es bleibt spannend.

Zum Schluss gibt es für euch noch taufrisch den erst kürzlich veröffentlichten neuen Launch-Trailer.

Quelle: Riot Games via Twitter