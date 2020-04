Pokémon GO – Der Frühling erblüht mit einem Event

Der Frühling kommt und die Osterzeit rückt in schnellen Schritten näher: Klar, da ist es Zeit für ein Pokémon GO Event! Passend zur blühenden Jahreszeit, könnt ihr von Donnerstag, den 9. April 2020 um 8 Uhr (Ortszeit) bis Donnerstag, den 16. April 2020 um 22 Uhr (Ortszeit) vermehrt Pokémon mit Blumenkränzen in der Wildnis und in Eiern finden.

Des Weiteren wird weiter daran gearbeitet, die Funktionen für Einzelspieler auszubauen, um in Corona-Zeiten ein besseres Spielerlebnis bieten zu können. Doch das ist noch nicht alles! Hier erfahrt ihr, was euch während des Events alles erwartet.

Das bringt euch das Pokémon GO Frühlings-Event

Folgende Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis: Owei, Chaneira, Voltilamm, Marill und Flemmli. Mit Glück könnt ihr sogar einem Schillernden Owei begegnen!

Haspiror mit Blumenkranz und Pikachu mit Blumenhut erscheinen in der Wildnis. Mit Glück könnt ihr sogar Schillernden Exemplaren begegnen!

Folgende Pokémon schlüpfen häufiger als 2-km-Eiern: Pichu und Togepi mit Blumenkranz, Wonneira, Mampfaxo, Rabauz, Klingplim und Riolu

Während des Events erhaltet ihr nur 2-km-Eiern aus Geschenken

Für exklusive Feldforschungsprojekte könnt ihr Pokémon für Alola-Kokowei, Azumarill oder – mit einer gehörigen Portion Glück – sogar Ohrdoch begegnen

Im Style-Shop könnt ihr euch einen Rucksack und einen Hoodie mit Togepi-Motiv schnappen!

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Glücks-Eier bleiben eine ganze Stunde lang aktiv

Eier schlüpfen doppelt so schnell

Quelle: Pokémon GO Live