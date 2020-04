Animal Crossing: New Horizons – Patch-Notes für Version 1.1.2 veröffentlicht

Animal Crossing: New Horizons wurde mit einem weiteren Patch bedacht. Das sind die Änderungen!

Allerlei Bugs beseitigt

Nintendo hat einen frischen Patch für Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht, der die Simulation auf Version 1.1.2 hievt. Der Patch steht demnach an sofort im eShop zum Download bereit und nimmt sich einiger bekannter Bugs an.

So wurde beispielsweise ein Fehler beseitigt, der dafür sorgte, dass Grundstücke unbenutzbar wurden. Darüber hinaus können ab sofort auch Gegenstände eines bereits gelöschten Spielers von der Insel entfernt werden und ihr verliert keine Sternis oder Nook-Meilen mehr, wenn ihr zufällig auf einer fremden Insel verweilt. Zu guter Letzt wurden auch einige Quests korrigiert, sodass ihr nicht mehr einfach in der Story feststecken könnt.

Quelle: Gonintendo.com