Scalebound – Projekt befindet sich nicht wieder in Arbeit

Nachdem das Multiplayer-Spiel Scalebound vor rund drei Jahren endgültig eingestellt wurde, werden nun vermehrt Gerüchte um eine Wiederbelebung des Xbox exklusiven Projektes laut. Dem schiebt Microsoft nun endgültig einen Riegel vor.

Wie Xbox-Chef Phil Spencer unlängst in einem Interview mit den Kollegen von IGN verlauten ließ, befinde sich PlatinumGames’ Projekt entgegen aller Spekulationen nicht wieder in Arbeit. Die Entscheidung über die Fortführung der Arbeiten und damit auch alle verbundenen Rechte liegen derweil allein bei Microsoft. Etwas derartiges sei aber auf absehbare Zeit nicht geplant.

“Das ist eine schwierige Frage. Ich habe eine Menge Respekt vor Platinum, Kamiya-san und dem Team […]. Wir reden mit diesen Leuten – es gibt keine Feindseligkeit zwischen den Teams. Wir haben versucht, etwas zu tun, und es hat nicht funktioniert.”

“Ich bedauere, dass wir so öffentlich in Bezug darauf waren, was wir versucht haben zu tun. Ich habe bei Fable Legends und Scalebound gelernt, wie sehr man sich öffentlich äußert, bevor ich weiß, dass wir einen echten, glaubwürdigen Plan haben, den ich in meinen Händen halten kann und von dem ich überzeugt bin. Und mit Scalebound und dem Team sind wir einfach nicht an diesen Punkt gelangt. Und das sage ich über beide Teams.”

“Natürlich ärgern wir uns ein wenig darüber, dass wir unsere Ziele für diesen Titel nicht erreichen konnten. Wir arbeiten nicht daran. Ich bin heute nicht bei Platinum, aber ich bin mir fast sicher, dass sie auch nicht daran arbeiten. Das ist etwas, was wir alle hinter uns gelassen haben. Es ist nichts, was ich als Höhepunkt in meiner Karriere ansehe – ein Spiel einstellen zu müssen, über das wir jahrelang gesprochen hatten. Aber für die Leute da draußen, die denken, dass noch etwas in Arbeit ist: das ist es nicht.”