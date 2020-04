Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – Darum gibt es keinen Multiplayer

Vor wenigen Tagen erschien sehr kurzfristig die Remaster Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare. Nach vielen Gerüchten und Leaks erschien das Spiel nun für die Playstation 4. Wer auf der Xbox und dem PC unterwegs ist, muss sich noch einen weiteren Monat gedulden. Das liegt an einem zeitexklusiven Deal zwischen Sony und Activision. Darüber hinaus hagelte es Kritik dafür, dass nur die Kampagne neu aufgelegt wurde und nicht der Multiplayer. Der Publisher lieferte nun eine Erklärung für diese Entscheidung.

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 sollte die Community nicht spalten

Mit dem Modern Warfare Reboot von 2019 wollte Activision die Spielerschaft einen. Daher führte man unter anderem auch Crossplay ein. Zudem sorgte die Abschaffung des bekannten Season Pass dafür, dass die Spieler nun nicht durch verschiedene Map-Packs getrennt werden. Als Weiterführung dieser Vereinigung von Spielern, entschied sich Activision gegen eine Aufspaltung der Spielerschaft. Andernfalls gäbe es zwei verschiedene Multiplayer. Dem Publisher sei es somit wichtig, eine Plattform für alle Spieler zu schaffen. Das sei aktuell Modern Warfare mit dem Multiplayer und dem neuen Warzone-Modus. Demnach erscheinen auch weiterhin Classis-Maps für den Shooter. Bereits mit Rust oder Crash kamen zwei sehr beliebte Maps aus alten Modern Warfare Ablegern für das neue Spiel. Auch ein Multiplayer-Standalone für Modern Warfare 2 wird es somit nicht geben. Wer also in den Genuss der alten Karten kommen will, muss darauf hoffen dass diese nun neu aufgelegt werden. Wie findet ihr die Entscheidung von Activision?

Quelle: Activision