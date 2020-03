Lords of the Fallen 2 – Erscheint für PS5 und Xbox Series X

Das Actionspiel Lords of the Fallen 2 wird auch für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen.

Neue Entwicklerrresourcen gesucht

Wie Entwickler CI Games unlängst in einem Update bestätigte, soll Lords of the Fallen 2 auch für die nächste Konsolengeneration umgesetzt werden. In Person von Marek Tymiński, President of CI Games, erklärte das Studio, dass die Arbeiten am Sequel durchaus gut voranschreiten und man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe. Man sucht derzeit nicht nur neue Entwickler, sondern arbeite auch eng mit externen Partnern zusammen. So könne man flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren und die Entwicklungsgeschwindigkeit entsprechend anpassen.

“Die Arbeit an Lords of the Fallen 2 schreitet voran. Erfahrene internationale Entwickler waren die Projektleiter und die Leiter der Kreation. Wir haben bereits eine modernisierte Vision des Spiels entwickelt, basierend auf dem, was bereits zuvor mit dem Spiel gemacht wurde. Derzeit rekrutieren wir an drei Standorten gleichzeitig, einschließlich Warschau.” “Abschließend haben wir beschlossen, unser eigenes Team zu entwickeln und aufzubauen, indem wir Subunternehmern nur Spielkomponenten zur Verfügung stellen. Wir beginnen gerade mit den ersten Partnern zusammenzuarbeiten, so dass Lords of the Fallen 2 in einem ähnlichen Produktionsmodell wie Sniper GW Contracts erstellt wird Der Titel ist hauptsächlich für die neue Generation von Konsolen sowie für die PC-Plattform vorbereitet.”

Einen finalen Releasetermin gibt es derzeit aber noch nicht.

Quelle: CI Games