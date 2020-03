Silent Hill – Konami dementiert die Reboot-Gerüchte

Die Gerüchte um eine Wiederaufnahme der Arbeiten an einem Silent Hill Reboot wurden seitens Konami offiziell dementiert. Die nordamerikanische Zweigstelle des japanischen Publishers wählte diesbezüglich klare Worte, im vollen Bewusstsein damit viele zu enttäuschen. Eine kleine Hintertür ließen sie sich dabei allerdings offen. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

In den vergangenen Wochen kamen diverse Gerüchte in den Umlauf, die versicherten, dass die Arbeiten an dem gescheiterten Silent Hill-Reboot wieder aufgenommen wurden. So stichhaltig diese Gerüchte auch gewirkt haben, so sehr scheinen es schlicht und ergreifend Gerüchte gewesen zu sein. Der nordamerikanische Pressesprecher von Konami wandte sich dafür direkt an eine der Hauptquellen der Aussagen, die Website Rely on Horror. Demnach seien die Gerüchte und Nachrichten bezüglich eines Silent Hill Reboots oder eines Silent Hills nicht wahr. Allerdings hätte Konami diese Tür noch nicht vollends geschlossen.

We’re aware of all the rumors and reports but can confirm that they are not true. I know it’s not the answer your fans may want to hear. It’s not to say we are completely closing the door on the franchise, just not in the way it is being reported.