PSN – Sony drosselt Downloadgeschwindigkeit

Nach Netflix und Disney+ folgt nun auch Sony mit einer Drosselung der Downloadgeschwindigkeit beim PSN. Die Coronakrise zwang bereits viele Firmen zur Ergreifung von Maßnahmen um die Situation nicht auch noch zu verschlimmern. Zuvor haben wir bereits einige Auswirkungen des Virus in unserem Podcast diskutiert. Die entsprechende Folge dazu findet ihr hier.

Dadurch dass nun viel Zeit Zuhause verbracht wird, stieg in der letzten Zeit die Belastung der Internet-Bandbreite drastisch an. Um eben diese zu schonen, müssen sich Playstation Nutzer wohl in Zukunft auf langsamere Downloads aus dem PSN einstellen.

Was bedeutet das nun für Nutzer des PSN?

Sony will unter den gegebenen Umständen trotzdem gewährleisten, dass jeder die Möglichkeit behält sich mit Videospielen die Zeit zu vertreiben. Dafür arbeiten sie daran gemeinsam mit verschiedenen Internetanbietern den Internetdatenverkehr zwar einzuschränken, aber nicht unbrauchbar zu machen.

Online-Spiele sollen davon zunächst nicht betroffen sein. Mit dieser Maßnahme ist Sony der erste Anbieter in der Gamingbranche, der sich dem Coronaproblem anpasst. Es bleibt abzuwarten ob beispielsweise Microsoft oder Nintendo nachziehen werden.

Quelle: Playstation Blog