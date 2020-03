Epic Games Store – The Stanley Parable und Watch Dogs kostenlos

Jede Woche aufs Neue verteilt Entwickler Epic Games im hauseigenen Store kostenfreie Spieletitel. Diese Woche könnt ihr euch gleich zwei Highlights für den PC sichern.

Zwei Blockbuster vollkommen kostenfrei

Ab sofort können Spieler sich demnach im Epic Games Store die beiden Hits The Stanley Parable sowie Watch Dogs ohne weitere Kosten sichern. Mit The Stanley Parable erwartet euch ein Erkundungsspiel, das durch einen mysteriösen Erzähler sowie zahlreiche, paradoxe Vorgänge geprägt wird und euch so vor interessante Entscheidungen stellt. Zudem gesellt sich Ubisofts Action-Adventure Watch Dogs. Hier nehmt ihr die Rolle des Hackers Aiden Pearce ein und versucht die Welt zu verändern. Beide Speile stehen euch noch bis zum 26. März 2020 um 17 Uhr zum kostenfreien Download bereit. Danach folgen das Action-Abenteuer Figment sowie der Indie-Titel Tormentor X Punisher.

Quelle: Epic Games Store