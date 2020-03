Grand Theft Auto IV – PC-Version als Complete Edition wieder verfügbar

Anfang Januar 2020 wurde GTA 4 überraschend aus dem Steam-Store entfernt. Der Grund: Da das Spiel ursprünglich mal auf Games For Windows Live veröffentlicht wurde, dieser Dienst aber schon am 01. Februar 2014 eingestellt wurde, konnten keine neuen Gamekeys mehr generiert werden. Daher musste der digitale Verkauf gestoppt werden. Seit heute ist das Spiel aber dank eines Updates wieder verfügbar.

Wer GTA 4 bereits besitzt, musste schon länger mit technischen Problemen kämpfen, die das Spielen nicht sonderlich schön machten. Ab sofort steht aber die neue Version Grand Theft Auto IV: Complete Edition zum Update bereit und löst die bisherigen Versionen ab. Allen Besitzern der normalen GTA 4-Fassung oder des Add-Ons Episodes From Liberty City steht ein umfassendes Update zur Verfügung, welches die jeweilige Version umwandelt.

Games For Windows Live ist bei der neuen Version nicht mehr vorhanden, allerdings musste auch der Multiplayer, Leaderboards und die Steam-Errungenschaften weichen. Dazu fehlen die drei Radiosender RamJam FM, Self-Actualization FM und Vice City FM.

Die Speicherstände werden zudem weiterhin unterstützt, dafür ist lediglich die Verknüpfung zum Rockstar Games Launcher notwendig. Am 24. März 2020 wird zudem eine kaufbare Version auf Steam und im Rockstar Games Launcher zur Verfügung stehen. Käufer der Retail-Disc-Version können an diesem Tag auch ihren Key im Rocker Games Launcher aktivieren.

