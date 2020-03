Shadow Man – Klassiker bekommt ein Remaster

1999 erschien mit Shadow Man ein Titel für den N64, der sehr schnell eine treue Fangemeinde ansammelte und zum Klassiker avancierte. Nun bekommt das Spiel, welches auch noch für den PC, die PS1 und die Dreamcast erschien, ein Remaster spendiert.

Shadow Man kommt auf die aktuellen Konsolen

Ursprünglich wurde das düstere Action-Adventure von Acclaim entwickelt. Ihr spielt als Michael LeRoi, der mit Superkräften ausgestattet zu Zeiten von Jack the Ripper Dämonen jagt, die in unsere Welt gewechselt sind. Diese skurrile Prämisse kann nun auf ein neues erlebt werden, denn das Remaster soll im nächsten Jahr auf den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch kommen. Hauptsächlich werden grafische Verbesserungen als Features genannt, doch auch bisher unveröffentlichte inhalte soll es geben.

Quelle: IGN