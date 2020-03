Cyberpunk 2077 – Verzögerung unwahrscheinlich

Nachdem der Corona-Virus derzeit zahlreiche Verzögerungen in der Unterhaltungsbranche verursacht, machen sich viele Fans des kommenden Blockbusters Cyberpunk 2077 über eine erneute Verschiebung Sorgen. Nun meldete sich Entwickler CD Projekt RED zum Thema zu Wort.

Cyberpunk 2077 soll pünktlich erscheinen

So erklärte man über Twitter, dass die zahlreichen Mitarbeiter derzeit sicher im Home Office an dem Spiel werkeln würden. So habe man die aktuellen Arbeitsabläufe erfolgreich überarbeiten können. Die Mitarbeiter der polnischen Spieleschmiede haben zu Hause ebenfalls problemlos die Möglichkeit am Rollenspiel-Bombast zu werkeln. Derzeit rechne man stark damit den Releasetermin einhalten zu können. Die Gesundheit der Mitarbeiter steht dennoch derzeit an erster Stelle. Cyberpunk 2077 sollte ursprünglich im Frühjahr 2020 veröffentlicht werden.

Nach einer ersten Verschiebung soll der vermeintliche Blockbuster nun am 17. September 2020 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht werden.

Quelle: CD Projekt RED via Twitter