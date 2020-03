Playstation 5 – Enthüllung morgen im Livestream

Microsoft hat die finalen Spezifikationen seiner kommenden Konsole enthüllt und jetzt zieht Sony nach. In einem Livestream soll die Playstation 5 enthüllt werden.

Microsoft hat schon lange kleine Happen an Informationen zur kommenden Xbox Series X veröffentlicht. Mit dem gestrigen Info Release wurden dann auch die letzten Lücken geschlossen und so sind nun alle Detail bekannt, abgesehen vom Preis und Release.

Playstation Fans mussten dagegen mit endlosem Schweigen seitens Sony leben und nur hin und wieder gab es kleine Teaser. Heute kam aber die erlösende Nachricht via Twitter und den offiziellen Blogs. Denn schon morgen werden wir mehr von Sony hören.

Um 17:00 Uhr unserer Zeit wird es einen Livestream geben, indem Systemarchitekt Mark Cerny einen tieferen Einblick in die Features und Möglichkeiten der neuen Konsole geben wird. Was wir alles erfahren werden müssen wir abarten, einen Preis werden wir aber wohl noch nicht genannt bekommen.

Die aktuelle Situation um den Corona Virus könnte immerhin noch etwas am Releasefenster der beiden Konsolen ändern. Wir dürfen aber schon gespannt sein auf den morgigen Stream, denn dann werden wir endlich wissen, zu was Sonys neue Konsole fähig ist.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.

Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 17, 2020