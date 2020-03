Valorant – Riot Games enthüllt Team-Shooter

Der League-of-Legends-Entwickler Riot Games hat nun endlich das bisher unter dem Titel ‘Project A’ bekannte Spiel enthüllt.

Valorant vereint Counter Strike und Overwatch

Valorant heißt das neuste Projekt der Spieleschmiede, das optisch wie eine Mischung aus Counter Strike und Overwatch anmutet. In taktischen 5-gegen-5 Gefechten gilt es abwechselnd in der Rolle des Angreifers oder Verteidigers die gegnerische Mannschaft auszuschalten. Es gewinnt am Ende derjenige, der die meisten der insgesamt 24 Runden für sich entscheiden kann.

Ein besonderes Merkmal: Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines vorgefertigten Helden, der jeweils mit ganz individuellen Fertigkeiten aufwartet.

Valorant soll schon im Sommer dieses Jahres offiziell und natürlich kostenfrei auf den Markt kommen.

Quelle: Riot Games