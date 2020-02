Nioh 2 – Entwickler geben Gameplay-Tipps zur Demo

Vor wenigen Tagen hat Team Ninja überraschend eine kostenfreie Demo für Nioh 2 veröffentlicht. Über den Playstation Store könnt ihr diese noch bis morgen früh um 9:00 Uhr herunterladen und euch einen ersten Eindruck vom kommenden Japano-Souls-Game zu verschaffen. Doch leichter gesagt als getan, denn bereits diese ersten Story-Missionen haben es ganz schön in sich. Daher möchten euch die Entwickler mit einem von Tipps gespickten Gameplay-Video unter die Arme greifen.

Die Demo von Nioh 2 ist beinhart

Solltet ihr euch die kostenlose Demo von Nioh 2 noch nicht geholt haben, würden wir euch raten das heute Abend noch schnell nachzuholen. Immerhin ist sie leider nur noch bis morgen früh spielbar! Und damit euch der gemütliche Zockerabend nicht vor Frust die Wände hochgehen lässt, haben die Entwickler von Team Ninja einen kleinen Video-Guide für euch zusammen gestellt. Fumihiko Yasuda, der Producer von Nioh 2, erklärt euch in dem knapp acht Minuten langen Video was ihr so alles beachten müsst, um nicht ständig ins Gras zu beißen.

Nioh 2 wird am 13. März exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Vorab wurden bereits drei Erweiterungen angekündigt, die ihr entweder einzeln zum Release oder per Season Pass erhalten könnt.

Nioh 2 - Standard Edition [PlayStation 4] Meistere die Kunst der Samurai in diesem brutalen Masocore-RPG ... denn der Tod wartet bereits.

Reise in das Japan aus dem Jahre 1955, einem Ort voller Krieg. Monster und böse Geister bedrohen ein Land voller Schönheit und Gefahr.

Jage deine Feinde als abtrünniger Söldner mit der übernatürlichen Kraft des mythischen Yokai.

Entdecke die tödliche Waffen und Fertigkeiten des überarbeiteten Kampfsystems.

Spiele mit Freunden in den Multiplayer-Modi: Beschwöre deine Verbündeten im Modus "Visitors" oder schließe Level mit anderen in "Expeditions" ab.

