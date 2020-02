Trackmania – Remake des beliebten Nations-Ableger angekündigt

Während der Grand League Finals in Lyon wurde ein Remake zum 2006 erschienenen Trackmania Nations angekündigt. Es wird jedoch bei weitem kein 1 zu 1-Remake werden, sondern eine Menge Neuerungen beinhalten. Eine noch bessere Nachricht für Fans ist zudem, dass man nicht allzu lange warten muss. Das Spiel erscheint bereits in diesem Jahr.

Neues Trackmania exklusiv für den PC

Während der Enthüllung wurden bereits eine Menge Neuerungen enthüllt. So gibt es z.B. neue Blöcke, die Glatteis verursachen oder euch in eine Zeitlupe versetzen. Außerdem könnt ihr bei Rücksetzpunkten jetzt mit der Geschwindigkeit fortsetzen, mit der ihr ursprünglich durch den Punkt gefahren seid. Dann gibt es noch viele Tweaks beim Bewerten der Maps, im Editor uvm. Das Spiel heißt übrigens schlicht “Trackmania” ohne Zusatztitel und wird am 5. Mai 2020 für den PC erscheinen.

Quelle: Maniaplanet via Twitch