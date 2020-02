Cowboys und der Wilde Westen: Bei diesen 5 Spielen gibt es mächtig Action

Amerika fasziniert uns ja immer wieder. Und was gibt es cooleres als die legendären Cowboys, die Viehhirten, die im Wilden Westen der USA das Vieh zähmten und dem Namen „Gunslinger“ gerecht wurden, wenn ihnen jemand zu Nahe kam? Natürlich wird die Geschichte der Cowboys und die Zeit, in der sie lebten, in der modernen amerikanischen Popkultur oft sehr einseitig dargestellt und verschönert, aber trotzdem machen die „coolen“ Typen in ihren Jeans und Westernhemden mächtig Eindruck. Deshalb kann es wahrscheinlich nichts Besseres geben als ein gutes Videospiel, in dem man in die Welt der Cowboys eintauchen und vielleicht sogar selbst einen spielen kann. Hier sind einige Games, von denen wir denken, dass ihr sie nicht verpassen solltet!

Gun

Gun ist ein actiongeladenes Open-World-Game, das 2005-2006 herausgegeben wurde und für verschiedene Plattformen erschienen ist. Was bei Gun auffällt, ist die detaillierte und gut geschriebene Geschichte, die die Figuren auf ihren Abenteuern begleitet. Kurz zusammengefasst, geht es um Colton White und seinen Vater Ned, die allerlei feindliche Attacken und Abenteuer standhalten müssen. Gun weist einige spannende Aspekte auf, wie die Möglichkeit, in brenzligen Situationen schnell die Pistole aus dem Halfter zu ziehen. Gun ist ein richtig cooles Spiel und auf jeden Fall jedem Cowboy-Fan und Fan des Wilden Westens zu empfehlen.

Sunset Riders

Lust auf ein Retro-Spiel? Sunset-Riders ist ein Run-and-Gun-Arcade-Spiel von 1991, das viel hermacht. Auch wenn es sich um ein vintage Arcade-Game handelt, ist die Qualität des Spiels nicht schlecht. Wenn es um Run-and-Gun-Spiele geht, ist Sunset Riders eines der besten Games. Es bietet jede Menge Action und macht sicher nicht nur Retrofans jede Menge Spaß. Das Spiel wurde bereits in den 90ern für die damals beliebtesten Plattformen herausgebracht. Wer also noch die passende Konsole zu Hause stehen hat, der sollte sich das Nostalgie-Gefühl nicht entgehen lassen.

Red Steel 2

Red Steel 2 ist der Nachfolger vom Egoshooter Red Steel, der für die Nintendos Wii Konsole im Jahr 2006 herausgegeben wurde. Red Steel 2, das ebenfalls für diese Konsole entwickelt wurde, schafft vieles, das sein Vorgänger nicht kann. Es ist sowohl ein Egoshooter als auch ein Hack & Slay und bringt interessante Elemente in die Welt der Cowboys wie das Kämpfen mit einem Samuraischwert. Aber keine Angst: Das Spiel ist so gut gemacht, dass das von vielen Spielern eher als Vorteil angesehen wird als als Teil, der nicht ins Bild passt.

Sticky Bandits von Quickspin

Auch ein spannender Slot befindet sich auf unserer Liste, insbesondere da dieser eine besonders coole Grafik nachweist. Im Game findet man sich in der rauen Wüstenumgebung des Wilden Westens wieder und versucht, nur von einer Eisenbahn und einem einzelnen Kaktus umgeben, zu Geld zu kommen. Der Wilde Westen macht auf jeden Fall den Reiz des Sticky Bandits Slots aus, der von Quickspin entwickelt wurde und der Qualität des Herstellers gerecht wird. Er verfügt über 30 Gewinnlinien und bietet unter anderem Wildsymbole und Freispiele. Der Online Automat kann unter anderem im Genesis Casino gespielt werden. Aufgrund der großen Beliebtheit des Slots hat das deutsche Online Casino sogar noch weitere Spiele mit dem Thema des Wilden Westens im Repertoire. Das verspricht jede Menge Spaß.

Red Dead Redemption

Wie könnten wir dieses Spiel nicht erwähnen? Red Dead Redemption ist erstmals im Jahr 2010 erschienen und ist schon jetzt ein absoluter Klassiker. Wer GTA kennt und liebt, der wird dieses Spiel auf jeden Fall schätzen. Taucht ein in die Welt der Gesetzlosen und entdeckt die riesige Open-World, die euch bevorsteht! Mit diesem Spiel habt ihr garantiert noch lange etwas zu tun. Testet es selbst – ihr werdet es garantiert nicht bereuen!

Das waren also unsere Top-5 Cowboy-Videospiele. Welches Cowboyspiel könnt ihr Lesern empfehlen?