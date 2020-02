Borderlands 3 – Koop-Shooter kommt im März auf Steam

Im vergangenen September ist der nächster Ableger der populären Koop-Shooter-Reihe Borderlands für Xbox One, PlayStation 4 sowie den PC erschienen. PC-Spieler konnten vorerst allerdings lediglich den Action-Blockbuster über den Epic Games Store erwerben. Bezüglich eines Releasetermins für Valves Vertriebsplattform wurde man nun ebenfalls konkreter.

Zeitexklusivität von Borderlands 3 endet im März

So kündigte man unlängst an, dass Spieler ab dem 13. März 2020 ebenfalls auf Steam den Blockbuster im Cellshading-Look käuflich erwerben können. Somit endet ab Mitte des kommenden Monats ebenfalls die Zeitexklusivität für den Epic Games Store. Diese hielt damit genau ein halbes Jahr an. Entwickler Gearbox gab ebenfalls zu verstehen, dass Spieler problemlos über die Vertriebsplattformen hinweg kooperativ spielen können. So wird es also möglich sein, dass Besitzer der Fassung aus dem Epic Games Store mit Käufern auf Steam Borderlands 3 genießen können.

Quelle: Borderlands 3 via Twitter