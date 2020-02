The Wonderful 101 – Releasetermin für PC-, PS4- und Switch-Portierung bekannt

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Bayonetta-Entwickler Platinum Games an einer Neuauflage zum Action-Titel The Wonderful 101 werkelt. Ein konkreter Releasetermin wurde bisher noch nicht bestätigt. Dies änderte der japanische Spieleentwickler unlängst.

Offizieller Release von The Wonderful 101 im Mai

Laut den aktuellen Informationen soll die Neuauflage nicht nur, wie bislang kommuniziert, für die Nintendo Switch sowie die PlayStation 4 veröffentlicht werden, auch PC-Spieler sollen mit dem bunten Action-Titel bedacht werden. So können Fans in Nordamerika bereits ab dem 19. Mai 2020 Hand an The Wonderful 101 legen. Die europäische Fangemeinde muss sich hingegen noch einige Tage länger gedulden. So erscheint das actionreiche Abenteuer hierzulande am 22. Mai 2020. Unterstützer der Kickstarter-Kampagne erhalten zudem früheren Zugang. Diese dürfen bereits ab April 2020 Hand an die Remastered-Fassung legen. Ursprünglich ist das bunte Abenteuer im Frühjahr 2013 für die Nintendo WiiU veröffentlicht worden.

