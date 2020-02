Xbox One – Populäres Feature hält endlich Einzug

Bereits seit der Veröffentlichung der Xbox One 2013 fordern Fans ein besonderes Feature zurück. Bislang hat Microsoft auf die Wünsche der Fans nicht reagiert. Dies soll sich in Kürze allerdings ändern.

Remote-Eject-Features bald auf der Xbox One

So sind via Reddit erste Bilder aufgetaucht auf denen Nutzer des Xbox Insider-Programms bereits auf die Funktion zurückgreifen können eine Disc auch von der Couch aus auswerfen zu können. Die Möglichkeit wurde dabei im Menü der Xbox One eingebaut und kann durch den X-Button ausgelöst werden. Bislang haben nur ausgewählte Nutzer Zugriff auf diese Funktion. Wann das Remote-Eject-Features auch außerhalb des Xbox-Preview-Programm zur Verfügung steht, ist bislang nicht bekannt. Vor allem Spielern, deren Eject-Button an der Konsole nicht mehr vollkommen funktionstüchtig ist, profitieren durch das kommende Feature.

Quelle: Reddit