Borderlands 3 – Zweiter Story-DLC wird am Donnerstag enthüllt

Entwickler Gearbox wird die nächste Story-Erweiterung für Borderlands 3 bereits am kommenden Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellen.

Neuer Story-DLC in Sicht!

Trotz der aktuellen Panik um den Coronavirus wird Gearbox als einer der wenigen Entwickler dem PAX Event in diesem Jahr beiwohnen. Wie man nun auf der offiziellen Webseite ankündigte, wird Gearbox in ihrem Panel am kommenden Donnerstag dann auch die zweite Story-Erweiterung für Borderlands 3 ankündigen.

Die Gearbox Main Theater Show startet demnach um 20:30 Uhr und kann natürlich wie gewohnt im Stream verfolgt werden.

“Sei live dabei bei der PAX East Gearbox Main Theater Show voller Ankündigungen zu Borderlands 3, darunter ein erster Einblick in das zweite Kampagnen-Add-on!”

Quelle: Gearbox