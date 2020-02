Horizon Zero Dawn – Demnächst eine PC-Umsetzung?

Amazon Frankreich hat das 2017 erschienene Spiel, Horizon Zero Dawn, jetzt als PC-Version gelistet. Als Publisher wird dabei Sony genannt. Bislang war das erfolgreiche Action-Game PlayStation 4 exklusiv, doch diese aktuelle Listung deutet jetzt darauf hin, dass es bald eine Umsetzung für den Heimcomputer geben wird. Hinweise zu einer PC-Umsetzung gab es bereits im Januar, als drei verschiedene Quellen von einer kommenden Portierung berichteten. Die Produktseite wurde mittlerweile wieder offline genommen, aber Twitter-User Nibellion hat einen Screenshot geteilt, in dem das Ganze zu sehen ist.

Immer mehr PC-Umsetzungen

Horizon Zero Dawn wäre nicht das erste PlayStation 4 exklusive Game, das nach einer gewissen Zeit eine PC-Portierung erhält. Erst vor Kurzem kamen die David Cage Klassiker, Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human nach und nach für den PC raus. Auch Death Stranding bekommt im Sommer eine PC-Umsetzung. Sony scheint also durchaus dazu bereit zu sein, PlayStation exklusive Spiele, doch noch für den PC umzusetzen. Wer weiß welche großen PS4 Titel noch auf die PC-Community zukommen werden.

The page has been removed. 👀 https://t.co/yE4hQJ6KS5 — Nibel (@Nibellion) February 26, 2020

Quelle: Nibellion via Twitter