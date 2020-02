Games with Gold – Diese Spiele erwarten euch im März 2020

Neuer Monat, neue Games. Auch im März beglückt euch Microsoft wieder mit neuen Games with Gold Titeln. Im Rahmen des Xbox Live Gold Abo’s werden jeden Monat insgesamt je zwei Xbox One und Xbox 360 Spiele ohne Zusatzkosten vergeben. Der kommende Monat enthält dabei eine spannende Mischung und somit dürfte für jeden Gamer etwas Spannendes dabei sein.

Die Games with Gold mit Batman, Sonic und mehr

Beginnen wir mit Batman: The Enemy Within. Dieses Game ist den ganzen Monat an im Programm vertreten und entführt euch in den Kampf gegen den Riddler und weitere bekannte Schurken. Dabei spielt ihr Bruce Wayne entweder als Batman oder eben als den unscheinbaren Geschäftsführer und stellt euch den verschiedenen Herausforderungen. Entsprechend der Telltale-Formel gibt es wieder verschiedene Story-Stränge. Das GwG-Programm stellt euch die komplette Season zur Verfügung. Weiter geht es mit Shantae: Half-Genie Hero. Als namensgebende Heldin des Titels müsst ihr das Land Sequin retten. Das 2D-Abenteuer überzeugt dabei mit seinem sympathischen Comic-Look, coolen Kämpfen und einer guten Prise Humor. Das Spiel könnt ihr zwischen dem 16. März und dem 15. April herunterladen.

Kommen wir zu den Xbox 360 Games. Hier macht Castlevania: Lords of Shadows 2 den Anfang. Graf Dracula kehrt geschwächt aus einem tiefen Schlaf zurück und muss seine Kräfte wiedererlangen. Dabei gibt es zwei verschiedene Handlungsstränge, einer davon im Mittelalter, der andere in der Moderne. Das Open-World-Abenteuer kann vom 1. bis zum 15. März heruntergeladen werden und ist natürlich auch auf der Xbox One abspielbar. Den Abschluss macht, passend zum aktuellen Kinofilm, der schnelle Igel Sonic. In Sonic Generations werfen Zeitlöcher das Zeitgefüge durcheinander. Zu eurem Glück könnt ihr dadurch Classic-Sonic, als auch den modernen Sonic durch zahlreiche Level begleiten. Dieses Spiel steht innerhalb von GwG vom 16. bis zum 31. März zur Verfügung. Wie auch Castlevania ist das Game für Xbox 360, als auch Xbox One spielbar.

Quelle: Xbox