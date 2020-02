Yakuza: Like A Dragon – Erster DLC offiziell angekündigt

Obwohl Yakuza: Like A Dragon hierzulande noch nichtmal erschienen ist, kündigte Publisher SEGA für fernöstliche Gefilde bereits einen ersten DLC samt neuen Spielfeatures für das Actionspiel an.

Nebst einem brandneuen Inhaltsupdate können sich Spieler aus Japan alsbald über einen High Difficulty Mode und eine New Game Plus Option für Yakuza: Like A Dragon freuen.

Der DLC trägt indes den Namen Challenge Expansion Pack. Welche konkreten inhaltlichen Erweiterungen der neue DLC mit sich bringen wird, ist bisher allerdings nicht bekannt. SEGA selbst spricht derweil von einem zeitnahen Release für den japanischen Markt.

Yakuza: Like A Dragon soll indes im Sommer 2020 in Europa aufschlagen. Es ist davon auszugehen, dass etwaige Zusatzinhalte dann entsprechend ab Day One verfügbar sind.

Quelle: SEGA