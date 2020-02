Resident Evil 3 – Demo offiziell angekündigt

Mit dem heutigen Tag sind die ersten Preview-Berichte zum kommenden Remake vom Survival-Horror-Titel Resident Evil 3 veröffentlicht worden. Passend dazu tätigte auch Publisher Capcom eine besondere Ankündigung für die Fans der kommenden Neuauflage.

Resident Evil 3-Demo bestätigt

Bereits zuvor gab es Spekulationen um eine mögliche Probeversion von der Neuauflage von Resident Evil 3. Bislang bestätigte Capcom diese allerdings nicht. Nun meldete sich der japanische Konzern via Twitter zu Wort und kündigte die Demo offiziell an. Leider gab man vorerst keine detaillierteren Informationen bekannt. Weder zum Inhalt der Demo noch zur Veröffentlichung wurde man via Twitter konkreter. Man verspricht allerdings weitere Infos in Kürze. Allzu lange wird die Demo also nicht mehr auf sich warten lassen. Das Remake zu Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020 für PC, Xbox One als auch PlayStation 4.

Quelle: Resident Evil via Twitter