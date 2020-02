Super Smash Bros. Ultimate – Keine neuen Kämpfer nach Fighter Pass Vol. 2

Game-Director Masahiro Sakurai verriet vor Kurzem in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu, dass nach dem angekündigten Fighter Pass Vol. 2 keine weiteren DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate dazukommen werden. Generell soll mit der Veröffentlichung der kommenden sechs Charaktere auch die Arbeit an dem Spiel beendet sein. Ob und wann ein nächster Teil der Smash Bros. Reihe erscheint, verriet Sakurai leider nicht. Nintendo hat sich darüber wohl noch keine Gedanken gemacht und somit bleibt abzuwarten was die Zukunft bringt.

Der Fighter Pass Vol. 2

Wir wissen bereits seit einiger Zeit, dass ein zweiter Fighter Pass kommen wird. Bis spätestens den 31. Dezember 2021 sollen alle sechs neuen Charaktere veröffentlicht sein. Wie bereits beim ersten Fighter Pass bekommen wir die einzelnen Kämpfer nach und nach serviert. Sakurai verriet übrigens auch, dass nicht er persönlich darüber entscheidet, welche neuen Kämpfer es letztendlich ins Spiel schaffen. Nintendo alleine sucht die Charaktere aus, doch kann er diese Vorschläge, sollten sie ihm unpassend erscheinen, auch ablehnen.

Quelle: Gematsu