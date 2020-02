Wolcen – Patch 1.0.5 erscheint schon in dieser Woche

Um die zahlreichen Probleme zum Start von Wolcen nun endlich in den Griff zu bekommen, hat der verantwortliche Entwickler nun bereits die nächsten Patches angekündigt.

Patch 1.0.5 noch diese Woche

Demnach soll bereits am kommenden Donnerstag, dem 27. Februar der Fix mit der Versionsnummer 1.0.5 veröffentlicht werden. Gemeinsam mit Patch 1.0.6 will man so die größten Spielprobleme angehen.

Zu den Anpassungen gehören unter anderem das Beheben von verschwundenen Items, Farben und Outfits. Darüber hinaus werden Offline-Charaktere zukünftig wieder im Auswahlbildschirm sichtbar sein und auch diverse Bosse sollen wieder bezwingbar werden.

Das Entwicklerstudio arbeitet derweil mit Hochdruck an zahlreichen weiteren Bugfixes. Eine Liste der aktuellen Arbeiten findet ihr hier.

Quelle: Wolcen