Google Stadia – Nun auf mehr als 20 verschiedenen Smartphones verfügbar

Der Start von Google Stadia war sicherlich holprig. Nicht alle Features wurden umgesetzt, viele Barrikaden machten den Service nicht zu dem, was er eigentlich sein sollte. Auch die Vielzahl an abspielbaren Geräten war überschaubar. Google möchte nun mehr und mehr von dem Versprochenen umsetzen. Von nun an sind etwa eine Vielzahl an Smartphone-Modellen freigeschaltet, auf denen Google Stadia funktioniert. Bisher waren lediglich die Pixel-Geräte dafür nutzbar. Stadia kann ab dem 20. Februar auch auf den Smartphones von Samsung, ASUS und Razr genutzt werden.

Vielen Modellen bleibt Google Stadia dennoch nach wie vor fern

Natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten, welche Handy’s konkret für den Streaming-Service freigeschaltet wurden. Sogar die kommende Samsung Galaxy S20-Reihe wird kompatibel sein:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Natürlich fehlen aber noch zahlreiche Hersteller. Allen voran die chinesischen Großmarken wie Huawei, Honor oder Xiaomi. Aber auch Hersteller wie LG, Sony, HTC, Nokia oder Wiko gehen hier weiterhin leer aus. Zudem gibt es nach wie vor keinen Support für iOS-Geräte, obwohl die App bereits seit längerer Zeit im App Store verfügbar ist. Ob oder wann diese Geräte versorgt werden ist nach wie vor unbekannt. Zudem steht noch der Launch der kostenlosen Basis-Version aus. Dieser wird sich aber, wie wir bereits berichteten, etwas verzögern.

Quelle: Google Stadia Blog