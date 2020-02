Persona 5 Royal – Neuer Trailer mit royalem Crash-Kurs

Ungefähr ein Monat vor Release von Persona 5 Royal versorgt uns Atlas mit einem neuen Trailer. In diesem Video erwartet euch ein 5-minütiger Crash-Kurs, der Neulingen einen Überblick über die Welt von Persona 5 verschafft und zudem die Neuerungen vorstellt, die euch in Royal erwarten. So wird erklärt, was denn eigentlich eine Persona ist und was ein Phantomdieb macht. Zu sehen ist auch der neue Ort Kichijoji und einer der neuen Personen – Maruki. Wer sich also noch nicht sicher ist, ob er Persona 5 in der neuen Version nochmal spielen soll oder überhaupt ein Persona-Spiel was für ihn ist, sollte sich den neuen Trailer einmal ansehen.

Eine königliche Erweiterung

Persona 5 Royal erscheint am 31. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Das Game wird eine erweiterte Fassung des beliebten fünften Teils der Persona Reihe. Damit sich der erneute Kauf aber auch lohnt, spendiert Atlus der royalen Fassung zahlreiche neue Inhalte. So wird es neue Persona geben, neue Charaktere und ein ganzes drittes Schulsemester. Zudem wird es einen neuen Ort geben – Kichijoji, eines der begehrtesten Wohngegenden in Tokyo. Wer mit Persona 5 noch gar nicht in Kontakt gekommen ist, hat jetzt eine perfekte Gelegenheit dazu.

