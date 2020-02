Final Fantasy VII – So viel Speicherplatz benötigt ihr

Das Rollenspiel Remake Final Fantasy VII steht bereits in den Startlöchern. Passend zum bevorstehenden Release wurden nun erste Informationen bezüglich der Installationsgröße der Neuauflage bekannt.

Final Fantasy VII benötigt 100 GB Speicherplatz

So tauchten bereits vor der Veröffentlichung im April ein Packshot des Rollenspiel-Hits von der koreanischen Fassung auf. Twitter-Nutzer Nitomatta postete diesen kurzerhand auf dem Kurznachrichtendienst. Hierauf ist interessanterweise ebenfalls der Speicherbedarf des Titels abgebildet. So müsst ihr für den ersten Abschnitt des Remakes gut 100 GB auf eurer PlayStation 4 freiräumen. Wie bereits bekannt wird Final Fantasy VII auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert. Wie viel GB die digitale Fassung einnehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Das Remake des Rollenspiel-Klassikers erscheint am 10. April erst einmal exklusiv für die PlayStation 4.

Quelle: VG247