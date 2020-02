Xbox Game Pass – Yakuza 0 und weitere Top-Games erscheinen noch im Februar

Neuer Monat, neue Games. Diese Devise gilt definitiv für den Xbox Game Pass. Denn dieser bekommt erneut zahlreiche neue Spiele spendiert. Dabei kommen nicht nur Xbox Spieler auf ihre Kosten, auch PC Nutzer greifen tolle Spiele ab. Wie Microsoft nun bekannt gegeben hat, kommen noch diesen Monat viele Games zu dem beliebten Service hinzu.

PC -und Konsolen-Gamer profitieren beide vom Xbox Game Pass

Schon am 20.02 erscheint Ninja Gaiden 2, dies erscheint exklusiv für die One. RPG-Fans dürfen sich ab dem 25.02 zudem auf Kingdom Hearts 3 und Wasteland Remastered freuen. Liebhaber von Simulationen können sich auf Two Point Hospital freuen. Bereits am Folgetag erscheint dann noch Yakuza 0, welches den chronologischen Beginn der Yakuza-Reihe markiert. Dabei sind Yakuza 0, Two Point Hospital und Wasteland Remastered sogar Play Anywhere-Games. Damit sind diese auch auf dem PC spielbar. Nur ein weiteres mal schlafen, und schon dann ist auch noch The Jackbox Party 3 für den Service verfügbar.

Doch auch der PC erhält zwei exklusive Spiele innerhalb des Game Pass. Mit Reigns: Game of Thrones und Indivisible sind zwei Indie-Hits vertreten. Der Release ist hier jedoch noch nicht mit einem Datum versehen. Laut der Desktop-App sei der Release “In Kürze”. Der Xbox Game Pass bringt zahlreiche Spiele aus der langen Historie für einen monatlichen Festpreis auf die Xbox One. Das Gleiche gibt es auch für den PC, im Gesamtpaket ist dies die Ultimate-Variante, mit dem man auf Konsole, als auch PC versorgt wird.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox One/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass und Xbox Live Gold.

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

Quelle: Xboxdynasty