PS5 – Treibt ein aufwändiges Kühlungssystem den Preis nach oben?

Mit Spannung erwarten wir Tag für Tag neue, spannende Nachrichten bezüglich der kommenden Konsolen-Generation. So gibt es auch neue Gerüchte bezüglich der PS5. Sony’s kommende Heimkonsole soll nämlich auf ein besonderes Kühlungssystem setzen, um diversen Problemen aus dem Weg zu gehen. Dies geht aus einem Bloomberg-Bericht hervor.

Sony will bei der PS5 Probleme vermeiden

In der Vergangenheit der Heimkonsolen gab es diverse Probleme mit Überhitzung. Xbox 360-Spieler erinnern sich ungern an den “Red Ring of Death”, PS3 Spieler dagegen haben ungute Erinnerungen das “Yellow Light of Death”. Die aktuelle Generation hatte zwar keine solcher Asufälle, viele PS4-Spieler beklagen sich jedoch über die Lautstärke ihrer Konsole. Microsoft stellte bereits das Design der Xbox Series X vor, welches aufgrund eines wahrscheinlich speziellen Kühlungssystems auf Vertikalität setzt.

Dem Bericht zufolge würde der Preis der Playstation 5 höher ausfallen, weil unter anderem mehr Geld in das Kühlungssystem investiert würde, als noch zuvor. Jedoch wolle Sony sichergehen, dass die Wärmeableitung keine Probleme darstellt. Zumindest scheint man hier gegen einen Hitzetod gewappnet zu sein. Was das jedoch für die Lautstärke der Lüfter bedeutet, bleibt wahrscheinlich bis zu den ersten Tests unbekannt. Der Bericht erwähnt außerdem, dass sich die Herstellungskosten pro Gerät auf ca. 450$ belaufen würden. Ein finaler Preis von 499$ würde somit nicht unwahrscheinlich sein. Da es sich hierbei jedoch nicht um offizielle Angaben handelt, sollte man die Angaben mit Vorsicht genießen.

Quelle: Play3