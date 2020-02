TUBBZ – Zweite Welle der Cosplay Enten angekündigt

Der Merchandise Hersteller Numskull hat die zweite Welle seiner Cosplay Enten TUBBZ angekündigt. Mit dabei einige der kommenden Hitserien der nächsten Monate.

TUBBZ bringt neue Enten in neuen Kostümen

Im vergangenen Jahr hatte Numskull mit der ersten Reihe an Cosplay Enten bereits viele Fans finden können. Mit Borderlands, Ghostbuster, Destiny oder auch Crash Bandicoot waren schon zu diesem Zeitpunkt, viele beliebte IPs vertreten.

In der zweiten Welle erwarten uns diesmal fünf neue Reihen, Street Fighter, Sonic The Hedgehog, Doom, Resident Evil und The Last of Us. In der Street Fighter Reihe kommen Guile und E. Honda hinzu, während Sonic und Dr. Eggman die Marke des blauen Igels vertreten.

Passend zum baldigen Doom Eternal Release könnt ihr euch Doom Slayer, Imp, Marauder und den Hell Knight in Entenform holen. Ellie, Joel, Tess und der Clicker bilden die ersten Enten der The Last of Us Serie.

Und mit Resident Evil 3 Remake bekommen die beliebten Charaktere Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield und ihr Bruder Chris eine Ente. Kosten werden die Enten wie immer 14,99 €. Die Enten werden in nächster Zeit verfügbar sein.

