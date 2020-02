Kingdom Come Deliverance – Bald kostenlos im Epic Games Store

Ab dem 13. Februar 2020 bis zum 20. Februar 2020 könnt ihr euch diesmal Kingdom Come: Deliverance sichern, welches jeder RPG-Fan sich zumindest einmal angeschaut haben sollte. Epic Games wartet zurzeit mit einer Menge kostenlosen Spielen im hauseigenen Store auf und hat damit bisher nicht nur einmal überrascht. Zurzeit könnt ihr Carcassonne und Ticket to Ride umsonst zocken.

Kingdom Come: Deliverance aus dem Hause Warhorse gehört wahrscheinlich zu einem der meist diskutierten RPGs. Gerade zu Beginn gab es viele Bugs und Kinderkrankheiten, die zuweilen aber größtenteils behoben wurden. Mittlerweile umfasst das Werk neben dem Hauptspiel auch vier DLCs, die dem Spiel nicht nur Story, sondern auch neue Spielelemente hinzufügen.

Wer das Spiel noch nicht kennt, sollte es sich schnellstens einmal ansehen und sich das Datum mit drei Kreuzen versehen, denn es lohnt sich! Wir haben das Spiel zuvor für euch getestet. Den Beitrag dazu findet ihr hier.

Kingdom Come Deliverance – ein Mittelalterabenteuer der Extraklasse

Das Spiel bietet so ziemlich alles, wovon RPG- und Mittelalterfans so träumen und ist dabei sehr realistisch. Dennoch oder auch gerade deshalb kommt es auch ohne Fantasyelemente sehr gut zurecht und bringt einem viele Stunden Spielspaß.

Für so ziemlich jede Hürde und Aufgabe finden sich zig Lösungen, sodass jeder Typ Spieler seinen eigenen Weg wählen kann. Weiterhin erwarten einen eine emotionale Geschichte, spannende Kämpfe, die Liebe und alles was ein Mittelalterabenteuer so braucht.

Und auch wenn bisher sicherlich noch nicht alle Krankheiten verschwunden sind, so kann man diese doch sehr gut verkraften. Das Werk bietet einem mehr, als dass sie einem den Spaß am Spiel nehmen und so ist es definitiv die vielen Stunden wert, die man damit verbringen kann.

